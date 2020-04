Coronavirus: à Pékin et Shanghai, une réouverture des lycées sous haute surveillance

Après plus de trois mois de vacances prolongées, les lycéens de Pékin et de Shanghai ont à leur tour retrouvé le chemin des salles de cours ce lundi matin.

Avec notre correspondant à Pékin, Zhifan Liu

Prise de température, vérification du QR code et distanciation sociale sont les maître-mots de la rentrée scolaire pour les étudiants des deux plus grandes villes de Chine. Ce lundi 27 avril, les grilles des lycées, mais aussi des collèges, de Pékin et Shanghai, restées fermées depuis fin janvier et les vacances du Nouvel An, ont de nouveau ouvert leurs portes.

Mais toutes les classes n’ont pas repris les cours. À Pékin, la priorité a été donnée aux élèves de terminale qui préparent le gaokao, l’équivalent chinois du baccalauréat. L’examen, réputé comme l'un des plus difficiles au monde, a été repoussé à juillet pour donner plus de temps aux lycéens d’aborder une épreuve qui déterminera le futur choix de leur université.

Chapeaux à hélices

Dans les salles de classes, les tables sont toutes séparées par un mètre de distance et le port du masque est obligatoire tout au long de la journée. À Shanghai, les élèves de dernière année de collège ont également été autorisés à reprendre les cours. Excepté dans le Hubei, foyer de l’épidémie, toutes les provinces chinoises ont désormais rouvert en partie leurs établissements scolaires.

À Hangzhou, dans l’est de la Chine, ce sont les écoliers de primaire qui reprenaient le chemin de l’école. Sur des photos diffusées par les médias d’État, les enfants étaient coiffés d’un chapeau avec des hélices de 50 cm chacune pour faire respecter les distances de sécurité.

