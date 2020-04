Coronavirus en Inde : les travailleurs migrants, sacrifiés du confinement

Interdits de travail à cause du confinement, des travailleurs migrants tentent de rejoindre leur village, dans la banlieue de Hyderabad, dans l'Etat indien du Maharashtra, le 28 avril 2020. NOAH SEELAM / AFP

Texte par : Sébastien Farcis Suivre

L’arrêt de l’économie indienne causé par le confinement a un coût social bien plus violent que la crise sanitaire. Le pays compte en effet entre 50 et 100 millions de travailleurs migrants de l’intérieur, qui ont quitté leur village pour gagner un peu d’argent dans les grandes villes du pays. Et comme tous les transports régionaux sont arrêtés, ils se retrouvent bloqués, sans revenus et souvent sans nourriture. Une large étude vient de révéler des détails effrayants sur le quotidien de ces travailleurs journaliers depuis le confinement indien, imposé il y a un mois.