Malaisie: une pétition demande la prolongation du confinement

Un gardien de sécurité vérifie la température d'un client à l'entrée d'un centre commercial à Kuala Lumpur, le 4 mai. REUTERS/Lim Huey Teng

Texte par : Gabrielle Maréchaux Suivre

En Malaisie, les entreprises, les commerces et les restaurants rouvrent leur porte ce lundi, après sept semaines de confinement et une progression encourageante du virus. Le gouvernement décompte 105 décès à ce jour, le pic de cas actifs a été atteint le 5 avril et ne cesse depuis de décroitre. Pourtant, ce début de déconfinement ne réjouit pas tout le monde, certains citoyens et plusieurs provinces fédérales s’y opposent et suggèrent plus de prudence.