Inde: forte augmentation des taxes sur l'alcool pour pallier le manque de revenus

L’Inde a commencé un déconfinement partiel depuis ce lundi. L’alcool, interdit à la vente depuis près de six semaines, coule maintenant à flots et des queues impressionnantes ont été constatées devant les magasins. Une affluence qui a surtout permis aux gouvernements régionaux d’engranger des revenus.

Avec notre correspondant à New Delhi,

Les gouverneurs régionaux ont décidé d’augmenter fortement les taxes sur l'alcool pour compenser les manques de revenus dus à l’arrêt de l’économie.

Après plus d'un mois de confinement, les bouteilles d’alcool sont enfin à la portée des habitants. Cependant, elles sont bien plus chères. À New Delhi, le gouvernement régional vient d’imposer une « taxe coronavirus »de 70% supplémentaire sur tous les alcools. L’État de l’Andhra Pradesh, dans le sud du pays, monte la facture de 75%, le Bengale, à l’est, de 30%.

Dissuader les Indiens de boire

Certains élus affirment que c’est pour dissuader les Indiens de boire excessivement après cette disette, mais le gouvernement de la capitale, lui, est bien plus prosaïque. « L’objectif est avant tout budgétaire », annonce-t-il.

À Delhi, l’arrêt de l’économie a fait chuter les recettes fiscales de 90% en avril alors que l’Éat a ouvert des soupes populaires pour nourrir tous les jours des centaines de milliers de familles pauvres et de travailleurs journaliers qui ont perdu leur travail.

Par conséquent, les coffres sont dangereusement vides. Et on cherche toute source de revenus. L’État de New Delhi a donc aussi augmenté les taxes sur les carburants - de 2% sur l’essence et de 11% sur le diésel.

