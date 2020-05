Kaboul demande une enquête après la mort de travailleurs afghans à la frontière iranienne

Les garde-frontières iraniens sont accusés d’avoir maltraité et causé la mort d’au moins 23 travailleurs afghans début mai. L’Iran nie, l’Afghanistan demande une enquête approfondie.

Début mai, une cinquantaine de travailleurs afghans sont arrivés illégalement en Iran. Selon les témoignages des victimes, qui se sont exprimées dans plusieurs médias, ils auraient été arrêtés et frappés par les garde-frontières iraniens avant d’être emmenés en bus au bord de la rivière Harirod où ils auraient été forcés à se jeter à l’eau sous la menace des armes.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent en effet les corps de plusieurs victimes. Au moins 23 travailleurs auraient ainsi perdu la vie. Jusqu’à présent « 13 corps ont été retrouvés », affirme ainsi Abdul Sattar Hosseini, un membre du Parlement afghan, qui a qualifié ces actes de « crime impardonnable ». Selon un des survivants interrogés par RFI en persan, le plus jeune migrant décédé était âgé de 13 ans.

Près de trois millions d’Afghans - réfugiés et/ou illégaux - vivent en Iran. Conséquence de la crise du coronavirus et de ses effets sur l’économie iranienne, environ 240 000 d’entre eux seraient retournés en Afghanistan depuis janvier, dont 136 000 sans-papiers selon l’Organisation internationale pour les migrations. Mais la levée récente des restrictions et la reprise des activités économiques en Iran attirent à nouveau les travailleurs afghans à la recherche de travail et de sécurité.

Kaboul demande une enquête, Téhéran nie

Le gouvernement de Kaboul ainsi que les talibans, qui occupent une partie importante du territoire, ont demandé à l’Iran d’ouvrir une enquête sur ces faits. La Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan demande quant à elle la formation d’une délégation composée des gouvernements afghan et iranien ainsi que des organisations des Nations unies pour les droits de l’homme afin de mener une enquête approfondie et d'indemniser les victimes.

La secrétaire d’État américaine adjointe par intérim pour l’Asie du Sud, Alice Wells, affirme son soutien à l’Afghanistan et écrit sur Twitter : « Le traitement cruel et les maltraitances présumées de l'Iran à l'égard des migrants afghans tels qu'ils sont rapportés sont horribles [...] Les personnes reconnues coupables de telles maltraitances devront rendre des comptes. » Enfin, dans un éditorial, Afghanistan Times appelle à porter l’affaire devant la justice internationale : « Le gouvernement iranien devrait coopérer pour découvrir la vérité », affirme l‘éditorialiste.

Les autorités iraniennes nient cependant toute responsabilité et affirment que ces actes ont eu lieu sur le sol afghan. Le ministère des Affaires étrangères iranien à ainsi tweeté : « Ce qui est arrivé aux ressortissants afghans à Herat est tragique et sans lien avec l’Iran. » Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Abbas Mousavi, a néanmoins affirmé le 3 mai qu’« étant donnée l’importance de la question et afin d’obtenir des informations précises », Téhéran collaborerait avec les autorités afghanes.

Ces faits pourraient néanmoins accroître la crispation diplomatique entre Kaboul et Téhéran alors que les relations sont déjà tendues entre les deux pays en raison de la pandémie du coronavirus. En effet, le retour des travailleurs afghans de l’Iran inquiète l’Afghanistan qui n’a pas les infrastructures adéquates pour faire face à une crise sanitaire.

