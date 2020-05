Au Japon, la passion du jeu plus forte que la peur du coronavirus

Des joueurs dans un salon "Pachinko", dans le quartier de Shinjuku à Tokyo (Japon), le 22 mars 2019. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Au Japon, l'état d'urgence vient d'être reconduit jusqu'à la fin du mois. On y dénombre environ 16 000 contaminations et 600 morts, et la passion de beaucoup de Japonais pour les jeux d'argent donne du fil à retordre au gouvernement. Car bon nombre d'exploitants de salles de « pachinko », les machines à sous japonaises, très populaires dans le pays, refusent de fermer. Et malgré l'épidémie, ces établissements sont toujours aussi bondés.