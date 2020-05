Coronavirus en Chine: confinement général pour 700000 habitants à Shulan

Le déconfinement en Chine suscite la crainte de nouvelles infections. Les autorités sanitaires rapportent 19 nouveaux cas de contamination au coronavirus ce week-end, dont deux cas venant de l'extérieur. Un cas a été constaté à Wuhan samedi, et 11 dans le nord-est du pays. Et la ville de Shulan a décrété le confinement général ce dimanche, les habitants sont priés de rester chez eux.

Avec notre correspondant régional à Busan,

Après Wuhan, c'est au tour de Shulan. À compter de ce dimanche, les transports publics de cette ville de la province de Jilin sont suspendus. Plus personne ne sort.

Tous les véhicules sont arrêtés à l'entrée de la cité, les trains resteront à quai jusqu'au 31 mai. Un verrouillage strict décidé à la suite de ce qui ressemble à un nouveau foyer d'infections. Les comités de quartiers ont reçu pour consigne de boucler les résidence et les villages du district.

Les 700 000 habitants doivent rester chez eux, et comme on l'a vu dans les mégalopoles infectées du Hubei et du Zhejiang au début de l'épidémie en Chine, un seul membre par foyer est autorisé à sortir pour aller faire les courses.

Une femme de 45 ans au départ de la chaîne de contaminations

C'est une femme de 45 ans qui serait au départ de cette nouvelle chaîne de contaminations rapporte le Huanqiu Shibao. Une blanchisseuse travaillant au bureau de la sécurité publique, qui aurait transmis la pneumonie virale à son mari, ses trois sœurs et d'autres proches.

Les autorités sanitaires s'inquiètent du fait que la patiente n'a pas effectué de voyage récemment, a priori elle n'a pas été en contact avec une personne déclarée positive.

Par mesure de précautions, les centres sportifs et les lieux de divertissement, cinémas et karaokés ont été fermés. Les cours qui venaient de reprendre pour les élèves de 3e et de Terminale ont été interrompus.

