Covid-19: en Corée, les données téléphoniques utilisées pour circonscrire un nouveau foyer

Sur les dents après la découverte d’un nouveau foyer d’infection au Covid-19 après qu’une personne contaminée s’est rendue dans plusieurs clubs d’un quartier nocturne de Séoul, les autorités sud-coréennes ont déployé des moyens considérables. Pour retrouver tous les fêtards et les tester, les autorités ont demandé l’aide des opérateurs téléphonique.

Avec notre correspondant à Séoul, Frédéric Ojardias

Les trois opérateurs téléphoniques sud-coréens ont donné aux autorités la liste complète de toutes les personnes dont le téléphone – allumé – se trouvait dans le quartier nocturne d’Itaewon entre le 24 avril et le 5 mai. C’est dans ce quartier de Séoul qu’une personne contaminée a créé un nouveau foyer de contaminations après plusieurs jours sans nouveaux cas dans le pays. Depuis, déjà 119 contaminations liées à ces clubs ont été recensés.

Atteinte à la vie privée

Au total, ce sont 10 905 personnes, dont le nom et le numéro ont été transmis au ministère de la Santé. Une mesure de dernier recours : certaines boîtes de nuit d’Itaewon sont fréquentées par la communauté homosexuelle et des centaines de clients ne sont pas allés se faire dépister de peur de révéler leur orientation sexuelle et d’être stigmatisés, la communauté LGBT étant victime de fortes discriminations en Corée du Sud.

Mais ces personnes qui se cachent sont potentiellement porteuses du virus et les autorités cherchent donc par tous les moyens à les contacter. Elles ont déjà assuré que leur anonymat serait respecté. Elles ont prévu des amendes pour ceux qui refusent de se présenter.

Une mesure utilisée pour la quatrième fois depuis le début de l'épidémie

Et elles ont donc obtenu des opérateurs la liste de tous les téléphones présents plus de trente minutes autour des dix-sept bornes couvrant les clubs d'Ittaewon touchés par l'infection.

Depuis la crise du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en 2015 (MERS-CoV), la loi sud-coréenne autorise cette atteinte à la vie privée en cas d’urgence sanitaire majeure. C’est la quatrième fois depuis le début de la crise que le gouvernement sud-coréen est obligé de recourir à un tel outil, mais c’est la première fois qu’il le fait pour un période aussi étendue.

