Dépistage massif de la population à Wuhan: «Éviter une nouvelle vague épidémique»

Depuis maintenant 48 heures la ville de Wuhan, en Chine, a commencé sa campagne de dépistage massif. Au total près de 11 millions d'habitants vont être testés dans les prochains jours. L'objectif d'un tel dépistage est bien sûr d'éviter qu'une deuxième vague de l'épidémie ne sévisse en confinant uniquement les personnes testées positives. Analyse de Simeng Wang, sociologue au CNRS.

RFI : Comment se déroule ce dépistage massif ?

Simeng Wang : Ce sont d'abord les habitants de 3 zones urbaines qui sont testés en priorité : ceux des quartiers anciens et dans lesquels se trouvent des logements insalubres, ceux habitant dans des espaces très denses et enfin, ceux qui vivent dans des quartiers à forte mobilité, c'est-à-dire dont les habitants voyagent beaucoup pour des raisons professionnelles notamment. Puis dans les jours qui viennent, certaines populations seront testées en priorité, selon une circulaire des autorités locales. C'est le cas par exemple des personnels de santé ou encore des personnes qui travaillent dans les restaurants et cantines. Au fur et à mesure c'est l'ensemble de la population qui sera testée.

Combien de temps va prendre ce dépistage ?

211 point de dépistage ont été ouverts dans toute la ville. Certains dans les hôpitaux publics, d'autres dans des centres de soin privés. Selon les premiers calculs, on estime qu'il faut environ 3 minutes pour effectuer un prélèvement permettant le test à l'acide nucléique. Autrement dit, un infirmier qui travaille 10 heures par jour peut tester environ 200 personnes quotidiennement. Bien sûr, certaines catégories de la population sont prioritaires, mais les autorités aimeraient avoir testé l'ensemble de la population, soit près de 11 millions de personnes, d'ici une dizaine de jours.

Quel est l'intérêt de ce dépistage massif ?

Tout l'intérêt est de pouvoir cibler les personnes atteintes par le virus afin de leur imposer un confinement et ainsi éviter une nouvelle vague épidémique. A la différence d'un confinement général comme celui que l'on a connu en France, le dépistage massif permet de confiner uniquement les personnes qui sont malades et permet donc de ne pas « bloquer » toute la population. Le coût économique pour la société est donc moindre, grâce au dépistage massif. Une grande partie de la population peut alors continuer à vivre presque normalement.

