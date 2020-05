Coronavirus: à coup de milliards, l'Inde tente de faire repartir son économie

Dans les vieux quartiers de Delhi, Inde, le 30 avril 2020 (image d'illustration). REUTERS/Adnan Abidi

Texte par : RFI Suivre

Le Premier ministre indien a annoncé, hier, mardi 12 mai, une aide exceptionnelle de plus de 240 milliards d’euros pour soutenir l’économie et les ouvriers qui ont perdu leur emploi à cause de la crise de la maladie Covid-19. Une annonce attendue depuis longtemps, cependant, il n’a pas donné les détails sur la distribution de cet argent, ce qui génère beaucoup de scepticisme.