La guerre contre la drogue au Cambodge viole les droits humains, selon Amnesty

Au Cambodge, la campagne de lutte contre la drogue mène à des violations des droits humains. C’est ce que démontre un rapport d’Amnesty International paru ce 13 mai. L’ONG s’est penchée sur le coût humain de cette campagne lancée au Cambodge en janvier 2017 suite à une visite du président philippin Rodrigo Duterte.

De notre correspondante à Phnom Penh, Juliette Buchez

Lancée pour six mois en janvier 2017, la campagne de lutte contre la drogue a finalement été reconduite systématiquement depuis. Et si elle n’a pas mené à des exécutions extrajudiciaires comme celles largement dénoncées aux Philippines, l’organisation épingle les abus et les manquements de cette campagne. En un peu plus de 3 ans, elle a mené à l’arrestation de 55 770 personnes au Cambodge. Des individus pour la plupart issus de milieux défavorisés ou marginalisés. Dans son rapport, Amnesty fait état de violations des droits humains dans le cadre de cette campagne.

Des personnes interrogées par l’ONG décrivent des arrestations arbitraires, des aveux plus ou moins forcés, un accès insuffisant à la justice ou aux soins ou des conditions de détention qui se rapprochent parfois de la torture.

Le rapport montre également que la lutte contre la drogue a nourri le problème de surpopulation des prisons. Au Cambodge, la population carcérale a ainsi augmenté de 78% depuis le début de la campagne. Des milliers d’autres personnes sont placées dans des centres de réhabilitation où les conditions de détention sont similaires, voire pires que celles des prisons.

Le rapport y dépeint l’absence de stratégie de traitement contre la dépendance ou l’absence de personnel formé en ce sens. L’organisation note néanmoins le développement de quelques programmes de soin encourageants. Amnesty conclut que la guerre contre la drogue au Cambodge se montre inefficace pour réduire la dépendance. Elle préconise donc une réforme complète de la campagne en y incluant de vraies stratégies de soin et de réhabilitation.

►À lire: le rapport d'Amnesty International

