Chine: saisie record de faux billets

C'est le montant le plus élevé de billets contrefaits jamais saisi depuis la fondation de la Chine de Mao. La police chinoise annonce ce vendredi 15 mai avoir démantelé un réseau de faux monnayeurs. Le gang s’apprêtait a écouler 422 millions de faux yuans, l'équivalent de 55 millions d'euros sur le marché.

Avec notre correspondant régional, Stéphane Lagarde

La Chine a longtemps été le royaume du faux, et la monnaie l'un des sports favoris des contrefacteurs. Les vendeurs des marchés de nuit, les touristes dans les taxis sont souvent les premiers à en faire les frais, et cela aux quatre coins du pays.

L'opération qui a conduit à cette saisie record a mobilisé des policiers des provinces du Heilongjiang au Nord, rapporte le ministère de la Sécurité publique, ainsi que du Guangdong, à l'extrémité Sud.

Trois mois de planque, de filature pour au final interpeller 16 suspects. Et à chaque fois ou presque les enquêteurs sont esbaudis. Les rotatives des brigands crachent des planches à faux billets que seuls les experts peuvent distinguer des vraies.

Le 17 janvier 2018, l'équivalent de plus de 30 millions d'euros en faux Mao de 100 yuans sont ainsi retrouvés dans le Sud. Même montant a peu près le 25 septembre 2015 dans le Gungdong. Parfois, ce sont des petites coupures... Deux hivers plus tôt, le 7 janvier 2016, l'arrestation du gang des billets de 20 yuans dans l'Est révèle des natures d'artistes qui, après avoir laqué, doré et trempé leurs billets dans la sauce de soja, terminaient leur ouvrage au grattoir à bois. Parfois les moyens sont même plus modestes. Un étudiant de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, a ainsi été vite repéré, malgré sa maîtrise de la photocopieuse et de la programmation couleurs.

Une saisie record donc dans un paradis de la copie qui se réduit, de nombreux Chinois réglant leurs achats aujourd'hui directement avec leur téléphone portable.

