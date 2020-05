Coronavirus: la Thaïlande rouvre ses centres commerciaux

Jusqu'à ce dimanche 17 mai 2020, les centres commerciaux à Bangkok étaient partiellement fermés pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Mladen ANTONOV / AFP

C'est une étape de plus vers un retour à la normale : la réouverture des centres commerciaux ce dimanche 17 mai était attendue fiévreusement par les commerçants et milieux d’affaires. La Thaïlande, qui a recensé 3 025 cas de contamination au coronavirus et 56 décès, a entamé son déconfinement.