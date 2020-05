Coronavirus: le Japon entre en récession

Alors que la crise du coronavirus commençait à frapper, l'économie japonaise a connu un deuxième trimestre de contraction d'affilée du produit intérieur brut entre janvier et mars, selon des données publiées ce lundi 18 mai par le gouvernement nippon.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Selon des analystes à Tokyo, l'économie japonaise devrait plonger de 22 % en rythme annualisé entre avril et juin. Ce qui constituerait un plus bas historique.

La consommation, qui représente la moitié de l'économie, est plombée depuis la hausse de la TVA de 8 à 10 % en octobre dernier et, surtout, la crise sanitaire. Les exportations, elles, reculent de 6% entre janvier et mars. Toyota anticipe une chute de 80 % de son bénéfice d'exploitation durant l'année fiscale en cours qui s'achève à la fin mars 2021.

Deux ans pour se redresser

Le Japon a mis fin à l'état d'urgence sur une large partie de son territoire, mais le maintient encore à Tokyo et dans d'autres grandes villes jusqu'à la fin de ce mois. Le gouvernement de Shinzo Abe a déjà injecté près de 1 000 milliards d'euros dans son économie sous forme de prêts et de subventions. Et il s'apprête à investir des capitaux dans ses moyennes et grandes entreprises fragilisées par l'épidémie. Objecit : leur permettre d'emprunter plus facilement auprès des banques et prévenir leur faillite.

Mais ces mesures de l'État sont considérées comme insuffisantes, et leur mise en application trop tardive. « Il faudra deux ans au moins au Japon pour se redresser, en raison de la lenteur de sa bureaucratie », estime Martin Schulz, l'économiste du groupe Fujitsu à Tokyo.

