Coronavirus: à New Delhi, le triporteur de Vineed Kumar reprend du service

Le triporteur de Vineed Kumar à New Delhi. Sébastien Farcis / RFI

En Inde, beaucoup de régions ont commencé un important déconfinement ce 19 mai et parmi elle, la ville de New Delhi. La capitale a enregistré 10 000 cas, soit 10% de tous ceux déclarés dans le pays, et la contagion est toujours active. Mais les autorités ont décidé d’autoriser la réouverture de beaucoup de commerces et surtout, de la plupart des transports en commun. Autobus et triporteurs sont de retour sur les routes de Delhi, avec certaines restrictions, bien sûr.