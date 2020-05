Coronavirus: les touristes de retour à Bali dès juillet?

Les passagers se font rares à l'aéroport de Bali. SONNY TUMBELAKA / AFP

En Indonésie, la survie de l’économie a toujours été liée à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le quatrième pays le plus peuplé du monde n’a ainsi jamais mis en place de confinement général qui, selon le président, aurait fait plus de ravages qu’autre chose. Et c’est aujourd’hui l’île de Bali qui annonce plancher sur un retour des touristes pour juillet.