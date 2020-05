Cyclone Amphan: le golfe du Bengale en première ligne

À la gare de Calcutta, le 21 mars 2020. La pandémie de Covid-19 complique la tâche des autorités qui cherchent à protéger les populations du cyclone Amphan. Dibyangshu SARKAR / AFP

L’Inde et le Bangladesh se préparent au passage de l’un des cyclones les plus puissants des dernières années. Le cyclone Amphan soufflait ces dernières heures à 185km/h en rafales et doit toucher la ville très peuplée de Calcutta. L’évacuation est rendue encore plus complexe à cause des mesures de prévention contre la maladie Covid-19.