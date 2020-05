Inde: le cyclone Amphan touche terre et fait déjà des dégâts

Nuages de pluie au-dessus de Calcutta. Le cyclone Amphan a d'ores et déjà touché la ville indienne, le 20 mai 2020. DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Texte par : RFI Suivre

Le super cyclone Amphan a atteint la côte indienne, et a commencé à faire des dégâts. C’est l’une des tempêtes tropicales les plus fortes des dernières décennies avec des rafales à 175km/h. Amphan est arrivée par l’État du Bengale occidental, et a rapidement frappé sa capitale, l’énorme ville de Calcutta.