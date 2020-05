Le coronavirus va-t-il modifier les habitudes alimentaires en Chine?

Un restaurant à Shanghai, en Chine (image d'illustration). RFI / Igor Gauquelin

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre

Comme d'autres pays en Asie, la Chine est réputée pour la convivialité des repas. On partage les mêmes plats au centre de la table. Le problème c'est qu'on risque aussi de partager les microbes, les bactéries et autres virus qui se promènent au bout des baguettes. Et donc, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, les autorités promeuvent une révolution dans les bols et les assiettes...