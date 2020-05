En Malaisie, le gouvernement veut célébrer l’Aïd sans aggraver l’épidémie de coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus est de mieux en mieux maîtrisée dans le pays, la célébration de Raya 2020 est devenue un sujet compliqué pour le gouvernement. Il ne veut ni brimer la ferveur religieuse des citoyens, ni aggraver l’épidémie. EUTERS/Lim Huey Teng

Texte par : RFI Suivre

La fin du ramadan est imminente et les pays musulmans tâchent de légiférer pour ne pas transformer cette fête, parmi les plus importantes du calendrier islamique, en contamination géante. L’Arabie saoudite a ainsi décrété un couvre-feu de cinq jours. En Malaisie, les autorités se sont félicités du nombre de cas relativement bas qui permet d'éviter une mesure aussi draconienne, mais professent malgré tout, conseils et interdictions.