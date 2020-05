Coronavirus: les Indonésiens bravent l’épidémie pour fêter l’Aïd au village

Des Indonésiens s'apprêtent à accomplir la prière de l'Aïd ce dimanche 24 mai 2020. REUTERS/Willy Kurniawan

Texte par : RFI Suivre

En ce jour de célébration de l’Aïd, l’Indonésie, le pays qui compte le plus de musulmans au monde, fait face à une situation préoccupante. Après avoir ce samedi connu la journée avec le plus de nouveaux cas de coronavirus décomptés dans le pays, malgré le risque sanitaire et les incitations à rester chez soi, des mouvements dans le pays entier sont observés pour célébrer la fin du ramadan.