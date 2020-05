Afghanistan: 900 Talibans libérés, Kaboul espère une extension du cessez-le-feu

Des prisonniers talibans libérés de la prison de Bagram, à 50 km de Kaboul, le 26 mai 2020. WAKIL KOHSAR / AFP

Texte par : RFI

Ce mercredi 27 mai marque le troisième et dernier jour de cessez-le-feu en Afghanistan. Une trêve de 72 heures annoncée par les Talibans et acceptée par les autorités afghanes à l’occasion des célébrations de l’Aïd pour la fin du Ramadan. Le président Ashraf Ghani avait annoncé à cette occasion la libération de 2 000 prisonniers talibans et 900 ont été libérés ce mardi.