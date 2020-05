La jeunesse de Hong Kong tentée par l'indépendance

Des jeunes manifestants pro-démocratie lors d'un rassemblement anti-gouvernemental dans un centre commercial de Hong Kong, le 22 septembre 2019. ISAAC LAWRENCE / AFP

Texte par : RFI Suivre

Dans l'ancienne colonie britannique, la crise s’aggrave entre la population, les jeunes en particulier, et les autorités. Ce mercredi 27 mai, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des mainfestants pro-démocratie venus empêcher le Parlement local d'examiner un projet de loi sur le non-respect du drapeau et de l’hymne national chinois. Demain jeudi, à Pékin, l'Assemblée devrait entériner une loi de sécurité nationale pour Hong Kong qui entraverait considérablement les libertés individuelles. Résultat : de plus en plus de jeunes Hongkongais sont tentés par l’idée de l’indépendance.