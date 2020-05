Reportage

Inde: le docteur Naqvi, un kiné à l’épreuve du coronavirus

Saif Hassan Naqvi, kiné-ostéopathe du sud de New Delhi, a repris sa pratique équipé d’une combinaison intégrale. RFI/Sébastien Farcis

Texte par : Sébastien Farcis

New Delhi a commencé son déconfinement, la plupart des transports en commun fonctionnent à nouveau, ainsi que l’essentiel des commerces, mais certaines professions sont bien plus exposées. C'est le cas des kinésithérapeutes qui doivent manipuler le corps de leur patient. Certains ont repris le travail, mais parfois habillés d’un équipement intégral et sous la condition de mesures d’hygiène draconiennes.