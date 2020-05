Inde: l'amorce de la fin du confinement annoncée pour juin

L'Inde a annoncé samedi un assouplissement important du confinement institué pour enrayer l'épidémie de coronavirus, à l'exception des régions où le nombre d'infections est encore élevé. REUTERS/Adnan Abidi

Texte par : Côme Bastin Suivre

Les mouvements de biens et de personnes seront autorisés lundi 1er juin dans tout l’Inde. La deuxième population mondiale va aussi retrouver ses lieux de cultes, restaurants et écoles, progressivement et selon les États.