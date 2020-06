La Malaisie veut expulser des sans-papiers dont certains sont positifs au coronavirus

Une Birmane de l'ethnie rohingya à Kuala Lumpur, le 18 mai. REUTERS/Lim Huey Teng

Texte par : Gabrielle Maréchaux Suivre

En Malaisie, les travailleurs migrants, qui vivent souvent dans une grande promiscuité, attisent le ressentiment d’un pays sous confinement depuis le 18 mars dernier. Après une série d’arrestations massives et des centre de détention de plus en plus peuplés où trois foyers de l’épidémie ont été déclarés, la Malaisie planifie désormais l'expulsion de ces travailleurs migrants vers leurs pays d’origine, et demande pour cela l’aide de leur gouvernement respectif.