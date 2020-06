Coronavirus: un premier mort dans les camps de réfugiés rohingyas du Bangladesh

Le nouveau coronavirus a fait un premier mort dans les camps de réfugiés du Bangladesh, où près d'un million de Rohingyas vivent dans la promiscuité et une pauvreté extrême, ont annoncé ce mardi les autorités sanitaires locales.

Publicité Lire la suite

La victime est un réfugié rohingya de 71 ans qui vivait à Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés de la planète. « Il est mort le 31 mai. Mais nous avons eu seulement la nuit dernière la confirmation qu'il est mort du Covid-19 », a déclaré Toha Bhuiyan, un responsable sanitaire du district de Cox's Bazar, au sud-est du Bangladesh, où sont situés les camps rohingyas.

Le réfugié est décédé dans un centre d'isolement de l'ONG Médecins sans frontières et a été enterré dans un cimetière du camp le jour même. Les autorités cherchent désormais à retracer les personnes avec lesquelles il a été en contact avant sa mort.

15 000 Rohingyas en quarantaine

Depuis la détection des premiers cas mi-mai, au moins 29 Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie voisine et qui a fui en masse au Bangladesh, ont été testés positifs au nouveau coronavirus dans les camps bangladais.

Face à la hausse de cas de contamination dans les camps, le Bangladesh a placé la semaine dernière en quarantaine près de 15 000 Rohingyas y vivant.

Les épidémiologistes redoutent depuis plusieurs mois les ravages que pourrait causer une épidémie de Covid-19 dans ces camps de réfugiés sommaires et surpeuplés. Pour éviter une épidémie, Dacca restreint de façon drastique depuis plusieurs semaines les accès aux camps rohingyas. Les nombreuses ONG et organisations internationales présentes doivent limiter au maximum leur personnel sur le terrain et se cantonner à certains services essentiels, comme les distributions de nourriture ou les soins médicaux.

( Avec AFP )

►À écouter aussi : Bangladesh: le camp de réfugiés Rohingyas vit dans la crainte de l’arrivée du coronavirus

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne