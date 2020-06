Coronavirus: la fin du «rêve australien» pour les étudiants étrangers ?

Dsitribution de repas gratuits à des étudiants étrangers à Melbourne, le 25 mai 2020. WILLIAM WEST / AFP

Texte par : RFI Suivre

Dans la lutte contre le coronavirus, l’Australie fait office d’exemple à travers le monde. C’est notamment en fermant très tôt ses frontières que ce pays est parvenu à enrayer la propagation de la pandémie. Mais elle a de ce fait aussi privé les universités du pays d’une part essentiel de leurs ressources : les frais de scolarité payés par les étudiants étrangers. L’Australie est le troisième pays, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui en accueille le plus. Mais au plus fort de la crise, le gouvernement a choisi de ne pas leur venir en aide. Un coup porté à la réputation du pays comme destination d'études.