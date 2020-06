Taïwan: l’épilogue de la campagne présidentielle se déroule à Kaohsiung

C’est l’épilogue de la campagne présidentielle taïwanaise qui débute aujourd’hui. Les habitants de la troisième ville du pays, Kaohsiung, sont invités à se prononcer pour ou contre la destitution de leur maire, Han Kuo-yu. L’ex-candidat à l'élection présidentielle pour le Parti nationaliste chinois est accusé d’avoir tourné le dos à ses électeurs ; mais il est surtout fortement critiqué pour son style jugé populiste et sa position conciliante face aux revendications de Pékin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Taïwan, Adrien Simorre

Prise de température et masque obligatoire à l’entrée des isoloirs de la troisième ville du pays, Kaohsiung. La question posée aux quelques deux millions de votants est simple : « Êtes-vous pour la destitution de votre maire, Han Kuo-yu ? »

« Belles promesses »

Pour Lai Hui-qing, coiffeuse de 32 ans, le maire doit quitter son poste : « Il a fait beaucoup de belles promesses aux habitants lors de son élection, mais trois mois plus tard, il s’est présenté au scrutin présidentiel. Pour moi, c’est comme s’il avait abandonné les habitants. »

Homme politique sulfureux, abonné aux sorties misogynes, Han Kuo-yu inquiète aussi nombre de Taïwanais pour ses positions ambiguës face à Pékin. Nai Jia, 31 ans, a fait cinq heures de route depuis Taipei uniquement pour venir voter : « Nous voulons envoyer un message à la Chine, à Han Guo-yu et au parti du Kuomintang pour leur dire que nous refusons qu'ils menacent notre démocratie et remettent en cause tout ce que l'ancienne génération a fait pour notre pays. »

Dans ce bureau de vote, aucun soutien au maire. Ce dernier a appelé ses supporters à boycotter le scrutin. Une consigne de vote insupportable pour madame Chen, 85 ans, qui a manifesté pour la démocratie taïwanaise dans les années 1990 : « Quand on était jeune, on a fait comme les Hongkongais aujourd’hui, on s’est battu pour obtenir la démocratie ; aujourd’hui, c’est donc très important de venir la défendre. »

Une première à Taïwan

La destitution du maire serait une première à Taïwan et une véritable déconvenue pour le camp du Parti nationaliste chinois. Les premiers résultats sont attendus dès le début de soirée.

À lire aussi: Tsai Ing-wen ne veut pas «déclasser» Taïwan et souhaite le dialogue avec Pékin

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne