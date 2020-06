Coronavirus: l’Inde autorise la réouverture des lieux de culte

Un homme prie à l'intérieur d'un temple après l'ouverture de la plupart des lieux religieux à Ahmedabad, en Inde. REUTERS/Amit Dave temple after the opening of most of the r

L’Inde autorise ce lundi 8 juin la réouverture de ses nombreux édifices religieux, après deux mois et demi de fermeture pour cause de confinement. Des dizaines de milliers de temples hindous, mosquées et autres églises ont donc repris du service, mais avec de sévères restrictions pour empêcher tout contact et transmission du coronavirus dans ces lieux généralement bondés.