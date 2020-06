Cambodge: enquête ouverte après la disparition d'un opposant thaïlandais en exil

La police cambodgienne, qui dément toute responsabilité dans cette affaire, va ouvrir une enquête sur un dissident thaïlandais en exil qui aurait été enlevé la semaine dernière à Phnom Penh, affirme Human Rights Watch.

Publicité Lire la suite

Où est passé Wanchalearm Satsaksit ? Selon Human Rights Watch (HRW), ce dissident thaïlandais en exil a été enlevé le 4 juin en plein jour devant son domicile de Phnom Penh par « un groupe d'hommes armés » qui l'ont poussé dans une voiture. L'ONG s'appuie sur des témoignages et des images de vidéosurveillance.

#Cambodge #Thaïlande : L’activiste prodémocratie thaïlandais Wanchalearm Satsaksit a été enlevé dans la capitale cambodgienne Phnom Penh, où il vit en exil. HRW appelle d’urgence à une enquête rigoureuse. https://t.co/Yu5hjhnlj5 HRW en français (@hrw_fr) June 8, 2020

Recherché en Thaïlande pour avoir critiqué le gouvernement

La famille de l’opposant, sans nouvelles de lui, a de son côté lancé un appel exhortant à sa « libération », tandis qu'une vingtaine de militants pro-démocratie se sont rassemblés lundi devant l'ambassade du Cambodge à Bangkok pour exiger des explications sur son sort.

Ses proches ont de quoi être inquiets. Wanchalearm Satsaksit est recherché en Thaïlande, en vertu du « Computer Crimes Act », une loi controversée de contrôle de l'Internet, pour avoir géré une page Facebook antigouvernementale. Le 3 juin, dans une vidéo vue plus de 12 000 fois, il avait visé directement le Premier ministre thaïlandais, le général Prayut Chan-O-Cha, qu’il qualifiait d’homme « dépourvu de compétence pour gouverner ». Le chef du gouvernement est critiqué pour sa gestion de la crise liée à l’épidémie de coronavirus qui a violemment frappé le tourisme, mettant des millions de personnes au chômage.

Huit activistes thaïlandais en exil disparus depuis 2014

Depuis le coup d'État militaire de 2014, le gouvernement thaïlandais traque les opposants les plus virulents, en particulier ceux qui s'en prennent à la monarchie, protégée par une loi draconienne. La disparition suspecte de Wanchalearm Satsaksit n'est pas une première. Huit activistes thaïlandais en exil dans des pays voisins, notamment au Laos, au Cambodge et au Vietnam auraient ainsi disparu depuis 2014, d'après HRW, dont deux ont été retrouvés morts en janvier 2019 dans le Mékong, le corps mutilé et rempli de béton.

Après l'avoir exclu dans un premier temps, la police cambodgienne a donc décidé de « lancer des investigations », a annoncé mardi son porte-parole, Chhay Kim Khoeun, se contentant d’indiquer que les autorités cambodgiennes ou la police ne l’avaient pas interpellé. « Nous ne savons pas encore si l'information (de HRW) est exacte », a-t-il affirmé.

« Je ne connais pas cet homme, mais nous coopérerons » avec les autorités cambodgiennes, a pour sa part commenté Prayut Chan-O-Cha, qui dit ne pas vouloir interférer dans l'enquête.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne