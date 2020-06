L'oiseau de Lingjing, la plus ancienne œuvre d’art chinoise

C'est une petite statue d'oiseau qui ne paie pas de mine mais qui est pourtant d'une très grande richesse archéologique, déterrée dans l'est de la Chine, elle a plus de 13 000 ans. C'est la plus ancienne retrouvée dans cette région. Cette découverte fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique Plos One, des recherches signées par une équipe franco-chinoise.

C'est un petit bout d'os brûlé de quelques centimètres déterré à Lingjing dans le sud est de la Chine : une statuette d'oiseau, la plus ancienne oeuvre d'art retrouvée là-bas. « L'oiseau a une forme et un style parfaitement reconnaissable. C'est incroyable de penser que sa création remonte à 13 500 ans. On ne sait pas encore s'il est originaire d'ici ou s'il a été importé en Chine. Il existe en Europe et en Sibérie des figures bien plus anciennes. Mais l'oiseau de Lingjing a une valeur esthétique supérieure. La sculpture est très délicate et peut être maintenue debout », assure Li Zhanyang, archéologue et professeur à l'université de Shandong.

Juché sur un petit piédestal, cet oiseau comble un vide dans l'histoire de l'art entre la Chine et l'Occident. « Cette figurine remplit un trou énorme, de plusieurs millions de km². On a quelque représentations 3D pour la Sibérie mais pour l'Asie du sud-est, c'est la plus ancienne figuration sculptée », confirme Francesco D'Errico, est directeur de recherche CNRS à l'université de Bordeaux.

La statuette se trouve aujourd'hui dans l'université de Shandong. Elle sera ensuite exposée dans un musée.

