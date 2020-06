Coronavirus au Pakistan: l'OMS plaide pour un confinement localisé

Dans les rues de Karachi, comme dans le reste du Pakistan, les restrictions ont été levées début juin 2020. Asif HASSAN / AFP

Texte par : RFI Suivre

Alors qu’en Europe et dans certaines régions des États-Unis, les restrictions s’assouplissent, ailleurs dans le monde « la situation s'aggrave », a déclaré ce mercredi 10 juin l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au Pakistan, 5e pays le plus peuplé du monde avec plus de 200 millions d’habitants, la pandémie s’accélère. Selon les chiffres officiels, 117 172 malades et 2 317 décès ont été enregistrés. Des chiffres largement sous-estimé, faute d'un dépistage suffisant. L’OMS recommande un confinement localisé pour contrôler la propagation du virus.