Des villes japonaises veulent limiter l'accès aux jeux vidéos pour les mineurs

La Chine avait lancé le mouvement l'an dernier. Voilà maintenant que le Japon, à son tour, décide de limiter le nombre d'heures que les jeunes sont autorisés à passer devant les écrans. L'objectif est de prévenir les addictions au numérique, les adolescents japonais étant les plus grands utilisateurs au monde des messageries instantanées et des jeux vidéo en réseau.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Une heure à une heure et demie de jeux vidéo ou d'internet par jour. Pas plus. C'est désormais la règle dans la région de Yokohama. Bientôt, ce sera le cas aussi à Nagoya, la deuxième ville du pays, et la capitale Tokyo pourrait aussi prochainement franchir le pas.

Selon les sondages, l'opinion juge ces ordonnances préfectorales exagérées.

De plus, en ce moment, en raison de l'épidémie, les Japonais ont pour consigne de continuer à sortir le moins possible de chez eux. Selon les Tokyoïtes interrogés, ces restrictions tombent donc particulièrement mal.

« Franchement, ce n'est pas le moment. Ce n'est déjà pas drôle pour les enfants d'être enfermés à longueur de journées à la maison, donc, sans jeux vidéo, ce serait encore plus pénible pour eux », détaille une jeune femme. « Bien sûr qu'il faut fixer des limites aux ados, sinon ils passeraient leur vie scotchés à leur smartphone. Mais les politiques n'ont pas à s'en mêler : cela doit se décider en famille », déplore un passant.

« C'est n'importe quoi. D'abord, une heure par jour, ce n'est pas assez. Ensuite, cette mesure est inapplicable. Les policiers vont venir chez les gens contrôler le temps qu'ils ont passé devant les écrans, s'insurge un autre Tokoyïte. Surtout, cela stigmatise les jeux vidéo. Or, ils apprennent plein de choses aux enfants : les stratégies, la concentration, la réactivité, etc. Bref, ils sont très formateurs »

Pour beaucoup de juristes, ces réglementations bafouent les libertés individuelles. La justice va devoir se prononcer, car avec le soutien de ses parents, un jeune de 17 ans vient d'introduire un recours en inconstitutionnalité.

