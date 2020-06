Avec le mouvement «Black Lives Matter», l’Inde s'interroge sur ses discriminations

Une rue de New Delhi (Photo d'illustration).

L'Inde n'échappe pas à la déferlante « Black Lives Matter » (les vies noires comptent). Mais alors que la deuxième population mondiale ne compte que très peu de citoyens d'origine africaine, le mouvement y prend des formes très différentes, voire antagonistes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Musulmans, « intouchables », hindous… Qui sont les vraies victimes de discrimination en Inde ? Cette question divise la société depuis une semaine, dans la lignée du mouvement « Black Lives Matter ».

L’hindouisme a beau être majoritaire, les hashtag #Hindulivesmatter et #HinduUnitedAgainstTerror font la Une sur Twitter. Une mobilisation qui fait suite à l'assassinat terroriste d’un chef de village hindou dans le Cachemire, le 8 juin, auquel des hindous du monde entier rendent hommage ce dimanche 14 juin.

« Muslim » et « Dalit Lives Matter »

À l’inverse, les lois discriminatoires et les lynchages contre les musulmans en Inde sont aussi dénoncés sous la bannière « Muslim Lives Matter » (les vies musulmanes comptent). Le 8 juin, un docteur du Rajasthan avait déclaré qu'il ne les soignerait plus, suscitant l'indignation de la communauté. Lors des manifestations qui ont ébranlé le pays, un quartier musulman de Delhi avait même été littéralement dévasté.

Pour d'autres, le vrai vecteur de discrimination en Inde est le système des castes. Le 6 juin, un adolescent « intouchable » a été tué par balle pour être entré dans un temple. En plus d'occuper les métiers les plus dégradants, les « intouchables » sont victimes de brutalités quotidiennes dans l'ignorance la plus totale, affirment les partisans de « Dalit Lives Matter » (les vies « intouchables » comptent).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne