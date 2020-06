Philippines: Maria Ressa, journaliste critique de Duterte reconnue coupable de diffamation

La cofondatrice du site d'information en ligne Rappler est jugée pour diffamation dans une affaire où elle risque des années de prison. Une affaire de diffamation présentée par ses soutiens comme une tentative pour museler les détracteurs du président Rodrigo Duterte.

A l'annonce du verdict, Maria Ressa a déclaré qu'elle continuerait à se battre pour la liberté de la presse. La condamnation « n'est pas inattendue, mais en même temps, je pense que nous allons continuer le combat, a-t-elle dit aux journalistes présents après le verdict. Nous allons continuer à résister à toutes les attaques contre la liberté de la presse. Ils essaient de nous effrayer, mais n'ayez pas peur. Car si vous n'exercez pas vos droits, vous les perdrez. »

Maria Ressa, 56 ans, est la cofondatrice du site d'information en ligne Rappler qui a été visé par plusieurs procédures judiciaires après avoir publié des articles critiques contre la politique du chef de l'État, y compris sa campagne sanglante et controversée contre le trafic de drogue.

L'ex-journaliste de CNN risque jusqu'à six ans de détention. On ignore combien de temps elle devra purger si la condamnation devient définitive. Celle qui a désignée par le magazine américain Time comme une des personnalités de l'année 2018, a été laissée libre dans l'attente de l'examen de son appel.

Condamnée pour une coquille corrigée trop tard

Le procès découlait d'un article écrit en 2012 sur les liens supposés entre un homme d'affaires et le président de l'époque de la Cour suprême de l'archipel. La plainte déposée par l'homme d'affaires avait initialement été rejetée en 2017, mais le dossier avait ensuite été transmis au parquet qui avait décidé de la poursuivre elle et l'ancien journaliste Reynaldo Santos qui avait écrit l'article. Ce dernier a également été déclaré coupable ce lundi et est demeuré libre sous caution.

Les poursuites résultent d'une loi controversée sur la cybercriminalité, réprimant la diffamation en ligne mais aussi le harcèlement ou la pédopornographie. Cette loi était entrée en vigueur en septembre 2012, soit après la parution de l'article incriminé. Mais le parquet avait argué que la correction d'une coquille typographique en 2014 - Rappler avait remplacé le mot « evation » par « evasion » - faisait que l'article tombait désormais sous le coup de la loi.

« On m'a avertie : "Tais-toi ou tu seras la prochaine..." C'est en partie pourquoi j'ai été visée », expliquait la semaine dernière à l'AFP Maria Ressa. Le gouvernement de Rodrigo Duterte a rejeté les accusations selon lesquelles cette affaire était politique, en affirmant que les autorités veillaient à l'application de la loi, y compris contre les journalistes.

Campagne contre la liberté de la presse

Cependant, pour les organisations de défense des droits de l'homme et les associations luttant pour la liberté de la presse, cette affaire de diffamation, les procédures fiscales contre Rappler et les efforts du gouvernement pour retirer ses accréditations au site relèvent du harcèlement. Amnesty International a ainsi affirmé que les « attaques » contre Rappler s'inscrivaient dans une campagne contre la liberté de la presse aux Philippines.

Le verdict survient un mois après l'arrêt de la diffusion des chaînes d'ABS-CBN, principal groupe de médias philippin. Le gouvernement avait contre toute attente pris un décret ordonnant leur fermeture en raison des difficultés des discussions relatives au renouvellement de sa licence. Cela faisait des années que Rodrigo Duterte menaçait de fermer ABS-CBN, un groupe qui, à l'instar de Rappler, a largement couvert la « guerre contre la drogue » du président, durant laquelle il a encouragé les policiers à tuer les trafiquants de drogue et toxicomanes présumés.

Indépendance de la justice mise à mal

Selon l'Agence philippine de lutte contre la drogue, les policiers ont tué au moins 5 600 personnes suspectées de trafic de drogue au cours d'opérations officielles. Selon des organisations, le véritable bilan est au moins trois fois plus élevé.

Une autre figure très critique à l'encontre de cette guerre contre le narcotrafic est la sénatrice Leila de Lima, en détention depuis trois ans pour trafic de drogue. L'indépendance du système judiciaire, depuis longtemps entaché de soupçons de corruption, a été particulièrement mise à mal depuis l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Dutertre en 2016, selon les organisations de défense des droits.

