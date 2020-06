Trois soldats indiens tués dans la région contestée du Ladakh

Le lac Pangong qui sépare l'Inde et la Chine. Prakash SINGH / AFP

Texte par : RFI Suivre

Un grave affrontement a eu lieu entre l’armée indienne et chinoise au niveau de leur frontière contestée du Ladakh, dans les hauteurs de l’Himalaya. Trois militaires indiens seraient morts et cinq Chinois, et une dizaine d’autres gravement blessés. Ce qui représente la plus sérieuse confrontation depuis 45 ans. Cela fait deux mois que les tensions persistent entre les deux puissances nucléaires à cette frontière, mais cela représente une escalade périlleuse…