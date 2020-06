Colère et tension en Inde après des affrontements meurtriers avec la Chine

L'Inde et la Chine se sont affrontées mardi dans la région himalayenne du Ladakh. Des sources indiennes parlent de 20 morts côté Indien et jusqu’à 43 morts ou blessés de l’autre. La tension est à son comble dans le sous-continent.

Publicité Lire la suite

En pleine pandémie, c’est en 45 ans le premier affrontement meurtrier entre les deux plus grandes armées d’Asie, chacune dotées de l'arme atomique.

Voilà un mois que la tension monte autour du différend frontalier entre l’Inde et la Chine dans l'Himalaya. Les 5 et 9 mai, des affrontements à coup de bâtons avaient eus lieu suite à une incursion de troupes chinoises en sol indien. Le 7 juin, despourparlers militaires avaient laissé espérer une désescalade.

« Donner une leçon à la Chine »

En Inde, l'émotion et la colère dominent. Un soldat tamoul qui avait prévu de quitter l’armée est érigé en martyr et le hashtag #TeachLessonToChina (« Donner une leçon à la Chine »), est à la une sur Twitter. Les internautes débattent aussi du nombre réel de morts chez l’adversaire.

Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette région enclavée où chacune des puissances accuse l'autre d'avoir empiété sur son territoire. Le leader du parti du Congrès Rahul Gandhi a appelé ce mercredi matin le Premier ministre à sortir de son silence et demandé comment la Chine osait tuer des soldats en Inde.

Pour ne rien arranger, le Népal a approuvé samedi dernier une nouvelle carte de son territoire que le gouvernement Indien conteste. Cette décision est perçue comme un signe de plus de l'impérialisme de Pékin, qui exerce un poids de plus en plus important sur cet État tampon.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne