Confrontation frontalière Inde-Chine: New Delhi prépare des sanctions économiques

Marche de protestation à New Delhi contre la Chine, le 19 juin 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis

Texte par : RFI Suivre

La tension est retombée à la frontière sino-indienne de l’Himalaya. Il y a 4 jours a eu lieu l’affrontement le plus meurtrier entre les deux plus grandes armées du monde depuis 1967, dans cette zone frontalière contestée. Vingt soldats indiens sont morts et un nombre indéterminé de Chinois. Les deux pays s’accusent mutuellement d’être responsables de cet accrochage, et New Delhi prépare maintenant une riposte, sous forme de sanctions économiques. Mais sa marge de manoeuvre est limitée.