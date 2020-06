Coronavirus: à New Delhi, une quarantaine obligatoire de cinq jours pour tous les malades

Le gouvernement fédéral indien vient d’imposer, ce samedi 20 juin, une quarantaine obligatoire de cinq jours en hôpital ou centre d’isolement pour tous les habitants de New Delhi infectés par le Covid-19, même pour ceux qui ne présentent pas de symptômes. Une mesure qui s’annonce difficile à appliquer.

Publicité Lire la suite

Cinq jours dans un hôpital ou un centre d’isolement pour tout habitant de New Delhi testé positif au Covid-19, même asymptomatique. La mesure est extrême et difficile à faire appliquer, mais le gouvernement fédéral estime que les quarantaines à la maison ne sont pas bien respectées, ce qui entrainerait la propagation du virus à New Delhi.

Le gouvernement régional, dirigé par un parti d’opposition, s’oppose à cette mesure jugée irréaliste dans la capitale où plus de 3 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour, rapporte notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis.

► À écouter: Reportage international – L'Inde est désormais le quatrième pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19

Si toutes ces personnes doivent être hospitalisées, New Delhi n’aura plus de lits au bout de trois jours. Or la capitale s’attend à voir le nombre de ses cas multipliés par dix en six semaines, et les autorités sont déjà en train de convertir tous les centres de conférence, hôtels ou wagons de train en hôpitaux de fortune pour affronter ce possible raz-de-marée.

De son côté, le gouvernement régional de New Delhi affirme que cette mesure découragera les malades de venir se faire tester, de peur d’être interné pendant cinq jours. Mais à la fin, c’est le gouvernement fédéral qui aura le dernier mot.

L'agglomération de Chennai à nouveau confinée

La décision du gouvernement fédéral intervient au lendemain de l’annonce d’un nouveau confinement de 12 jours pour la quinzaine de millions d'habitants de l'agglomération de Chennai, dans le sud de l'Inde, qui fait face à une intensification de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Cette mesure est le premier retour en arrière majeur dans le processus de déconfinement à l'œuvre à travers la nation de 1,3 milliard d'habitants. Confronté à une économie exsangue, New Delhi avait largement levé au début du mois le confinement draconien imposé fin mars à tout le pays pour freiner la propagation de la maladie Covid-19.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne