En Asie du Sud-Est, une explosion des cas de dengue liée au confinement?

En Asie du Sud-Est, la crise sanitaire du coronavirus en cache une autre. La dengue a atteint des niveaux records cette année, et commence à inquiéter presque tout autant que le virus du Covid-19.

De notre corespondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

C’est une maladie face à laquelle l’Asie du Sud s’est bien souvent sentie impuissante. Aucun traitement n'existe contre la dengue et pas de distanciation possible avec les moustiques qui transmettent le virus, ni de confinement envisageable pour s’en tenir écarté.

Bien au contraire, en restant chez elles pour se protéger du coronavirus, les populations pourraient avoir involontairement accéléré la propagation de la dengue, commencent à réaliser certains spécialistes. La femelle moustique étant attirée par le sang humain, elle rôde généralement près des eaux stagnantes et des habitations et a pu piquer plus de personnes restées confinées chez elles.

Préoccupées à riposter contre le coronavirus ou à rester chez elles, les populations n’ont pas pu non plus cette année nettoyer et désinfecter comme il le fallait leurs infrastructures afin de les rendre hostiles aux moustiques.

À l’heure du premier bilan, les chiffres sont ainsi alarmants : une hausse de 60% en Indonésie, deux fois plus de cas que d’habitude à Singapour.

En Malaisie, les autorités ont elles recensé depuis le début de l'année 52 000 cas de dengue, soit six fois plus que le nombre de cas positifs au coronavirus.

