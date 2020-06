La Chine va adhérer au Traité sur le commerce des armes, adopté en 2013 par l’ONU. Une décision qui renforcera la paix dans le monde, a assuré Pékin ce lundi 22 juin.

Publicité Lire la suite

L'adhésion à ce traité approuvée samedi 20 juin par le principal organe législatif chinois est une décision particulièrement politique. Alors que le Parti communiste chinois est critiqué de tout part pour sa gestion de la crise du coronavirus, Pékin veut désormais à tout prix redorer son blason sur la scène internationale, et ce d'autant plus que le pays est désormais pointé du doigt pour son hégémonisme économique.

Adhérer au Traité sur le commerce des armes se prête donc bien à une politique de détente. L'accord prévoit en effet que chaque pays signataire évalue avant toute transaction si les armes vendues risquent d'être utilisées pour contourner un embargo international, d'être détournées au profit d'organisations criminelles ou encore pour violer les droits de l'homme.

La Chine, qui ces dernières années est devenue le second fabricant d'armes de la planète, assure que son engagement est bon pour la paix et la stabilité du monde. Pour Pékin, c'est aussi une façon de gommer l'image d'une diplomatie agressive, en rappelant que les Etats-Unis, son principal rival et premier fabricant d'armes au monde, n'ont de leur côté jamais signé ce traité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne