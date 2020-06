Coronavirus: 2e vague de contamination en Corée du Sud, 16 marins russes testés positifs

La seconde vague de contamination au Covid-19 suscite l'inquiétude des Sud-Coréens, alors que 35 à 50 nouveaux cas sont recensés chaque jour, principalement à Séoul et ses environs. Arrivés ce dimanche au port de Busan, 16 marins à bord d'un navire frigorifique en provenance de Vladivostok ont été testés positifs et 160 personnes avec qui ils ont été en contact ont été confinées dans l’urgence. Ce mardi matin, les dockers ont arrêté le travail.

De notre envoyé spécial à Busan,

Des agents de sécurité, masques noirs et gilets jaunes nous invitent à passer notre chemin devant l’accès au quai. Sur la porte vitrée du syndicat des dockers du port de Gamcheon, un message en gros caractères sur une feuille A4 scotchée avertit : « Coronavirus : interdit d’entrer dans le bâtiment. » 87 ouvriers portuaires et fonctionnaires du port ont aidé à préparer le déchargement de l’Ice Stream Ubtes, arrivé de Russie ce week-end. Tous ont été placés à l’isolement dans l’attente des résultats des tests pour le Covid-19, qui devraient arriver avant jeudi.

Réunion ce matin avec les autorités portuaires. Le travail est interrompu. Le navire de 3 933 tonnes se cache derrière des murs surmontés de barbelés. Ce qui n’empêche pas l’inquiétude de monter dans les entrepôts frigorifiques, immenses cubes de béton posés entre les collines et la mer.

Règles de distanciation renforcées mais peu appliquées

« Le bateau russe est par là, dans cette direction, nous explique l'un des employés. Ici ça va, ce n’est pas trop dangereux. Mais tout le monde fait attention. On est étonné, on a peur, on doit garder nos distances. Il ne faut pas se parler de trop près comme nous le faisons maintenant par exemple [Rire]. »

Des règles de distanciation sociale renforcées mais peu appliquées ces derniers jours, notamment le port du masque, selon les médias locaux. Le déchargement des cargaisons surgelées, poissons, fruits de mer, est également suspendu. Les autorités sud-coréennes s’inquiètent du rebond des cas importés, mais pas seulement. « Nous ne redoutons pas une deuxième vague, disaient ce lundi en substance les experts. Nous sommes en plein dedans. »

🇰🇷 [URGENT] Avec une moyenne de 32 cas par jour entre avril et aujourd'hui, les autorités sanitaires de #CoréeduSud considèrent que le pays est actuellement au coeur de la 2e vague de #COVID19. "La 1ère vague était en février-mars, nous sommes désormais dans la 2e vague". pic.twitter.com/UghKKw4nZT Bienvenue en Corée du Sud (@encoreedusud) June 22, 2020

