Coronavirus: le calvaire des marins Philippins bloqués en mer à cause de la pandémie

Bloquée en mer en raison de la pandémie de coronavirus, une serveuse philippines s'est donnée la mort à bord du Harmony of the Seas, l'un des plus gros paquebot de croisière du monde. BORIS HORVAT / AFP

Texte par : RFI Suivre

Pendant la pandémie de Covid-19, les bateaux de transports de marchandises continuent de naviguer sur les mers et avec eux les marins et les personnels d'équipage nécessaires aux bons fonctionnement des navires. Un très grand nombres d'entre eux sont philippins et ne savent pas quand est-ce qu'il pourront toucher terre et rentrer chez eux.