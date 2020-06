Mongolie: une démocratie devant les urnes

La démocratie libérale de Mongolie, enclavée entre des puissants voisins, vote ce mercredi 24 juin pour relancer son avenir. Des élections législatives importantes dans un paysage politique fragmenté pour diriger un pays très dépendant de son secteur minier. Un entretien avec le spécialiste de la Mongolie, Antoine Maire.

Antoine Maire est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste politique et économique de la Mongolie, auteur de l’ouvrage Les Mongols, insoumis publié en 2016 aux Ateliers Henry Dougier.

RFI : Qu’est-ce qui se joue ce mercredi en Mongolie et quels sont les enjeux portés par ces élections législatives ?

Antoine Maire : Le premier enjeu est économique. La Mongolie a été frappée comme tous les pays par le Covid-19, avec assez peu de cas et aucune victime. En revanche, cela a mis l’économie à l’arrêt. Le pays a subi une récession de 10,7% environ au 1er trimestre. Donc l’un des enjeux de cette élection, c’est de redémarrer l’économie dès que la crise sera passée avec un enjeu principal sur la diversification. La Mongolie est très dépendante du secteur minier qui représente plus de 90% de ses exportations et pratiquement 30% de son Produit intérieur brut. Un des enjeux sera donc de mettre en place une stratégie de développement et de croissance qui permette à la fois la diversification de l’activité économique, mais aussi l’intégration de l’ensemble de la population à la croissance. Car la Mongolie a encore un taux de pauvreté important, estimé à environ un tiers de la population.

Le deuxième enjeu est politique. La Mongolie a fait sa transition démocratique en 1990 et c’est dotée d’une Constitution démocratique en 1992 plus, en 2019, d’un amendement important à cette Constitution qui vise à renforcer la stabilité gouvernementale et à favoriser une forme de décentralisation vers la prise de décision politique. Donc l’enjeu du nouveau gouvernement sera de mettre en œuvre cette nouvelle Constitution et de vérifier si tout se passe bien dans le nouveau cadre constitutionnel.

Le troisième enjeu est lié à la lutte contre la corruption. La précédente mandature qui a débuté en 2016 a été marquée par des affaires de corruption importantes. Il y a eu notamment un scandale sur la distribution de prêts garantis par l’État à des PME qui étaient principalement utilisés par les parlementaires. Donc la confiance de la population s’est fortement érodée. Cela se traduit par un paysage politique assez fragmenté au moment de cette élection, avec un nombre de candidats indépendants particulièrement élevé, avec environ 200 candidats indépendants qui se présentent et qui témoignent de cette défiance du corps électoral à l’égard de ses élites politiques. Un des enjeux sera donc de restaurer la confiance avec l’opinion et avec la population. Cela passera par la mise en place d’une stratégie de croissance, mais aussi par une exemplarité dans la pratique du pouvoir.

Et puis il y a un quatrième enjeu plus politique : c’est la préservation de cette spécificité mongole, qui est très marquée depuis le début des années 1990. La Mongolie est une démocratie libérale qui tranche avec les modèles autoritaires qui sont mis en place par ses voisins et il y a toujours une interrogation sur la pérennité de ce modèle, étant donné les principaux enjeux politiques qui peuvent s’exercer sur le pays. Le parlementarisme a été fortement critiqué. On a deux acteurs qui sont actuellement en place qui sont le président Khaltmaa Battulga (chef de l’État depuis 2017) et le Premier ministre Ukhnaa Khurelsukh (depuis 2016) qui sont plutôt en faveur d’un exécutif fort. Donc la préservation de cette spécificité mongole et la capacité des autorités à la faire vivre constituent le quatrième enjeu de cette élection.

Le président Khaltmaa Battulga en 2017 à Oulan-Bator. REUTERS/B. Rentsendo

Quelles sont les principales forces politiques qui s’affrontent sur cette élection ?

La vie politique mongole est dominée par deux partis principaux : le parti populaire mongol - l’ancien parti unique qui n’avait pas le nom de parti communiste, mais qui a dirigé la Mongolie pendant toute la période socialiste entre 1921 à 1990 - qui reste une force politique très importante qui a fait sa transition en 1990 et se trouve maintenant sur un positionnement plutôt social-démocrate. C’est le parti qui dispose de la majorité au Parlement mongol après avoir remporté, lors des dernières élections, une majorité écrasante. Donc l’enjeu pour ce parti sera de préserver une partie de ses députés, en tout cas la majorité pour permettre au Premier ministre de poursuivre son action. Le deuxième camp politique est composé par le Parti démocrate mongol, l’héritier de tous les mouvements de protestation qui ont pu voir le jour au moment de la révolution démocratique de 1990. Ce parti est plutôt sur un positionnement très libéral même s’il est divisé en interne, avec tout un tas de factions qui se disputent la direction du parti.

Un troisième groupe d’acteurs s’est structuré autour du parti populaire et révolutionnaire mongol de l’ancien président Nambaryn Enkhbayar et du parti vert Courage civique. Celui-ci est plutôt sur un positionnement de type populiste et nationaliste et prône une nationalisation des grands gisements miniers, la redistribution des fruits de la croissance générée par ce secteur auprès de la population. Pour ne parler que des principales formations.

Quel est le bilan du gouvernement qui a tenu les rênes jusqu’à aujourd’hui ?

Le gouvernement sortant est dirigé par le Premier ministre Ukhnaa Khurelsukh qui dispose d’une cote de popularité relativement bonne puisque c’est lui qui a remis un petit peu d’ordre dans le parti populaire après le scandale de corruption lié aux prêts accordés aux PME. Plusieurs éléments plaident en faveur du gouvernement et sont mis en avant par le Premier ministre pour faire valoir son bilan : d’abord naturellement la gestion de la crise du coronavirus, qui a été saluée par beaucoup d’acteurs. La Mongolie n’a eu que des cas importés, estimés à 230 personnes infectées environ et aucun décès et cela a été mis au crédit du gouvernement sortant. Un autre aspect a été la relance de l’activité économique. Lorsque le parti populaire est arrivé au pouvoir en 2016, il a dû faire face à une situation de quasi-stagnation avec des grands projets miniers notamment qui étaient fortement questionnés. Avec ce gouvernement sortant, on a vu au contraire un redémarrage de l’activité économique, le développement de certains projets qui étaient mis en suspens jusqu’alors - notamment dans le domaine ferroviaire. Donc le bilan du gouvernement est tout de même considéré par beaucoup de gens comme plutôt bon.

Le jeu politique est assez intéressant puisqu’on est dans une situation de cohabitation entre un gouvernement qui est issu du parti populaire et qui est dirigé par le Premier ministre Ukhnaa Khurelsukh et le président Khaltmaa Battulga qui est un ancien judoka, issu du parti démocrate, mais sur un positionnement très nationaliste et très hostile à la Chine. Il y a paradoxalement une bonne entente entre les deux acteurs, ce qui facilite la prise de décision. Donc le président reste relativement peu impliqué dans la campagne, ce qui permet au parti populaire de mener une campagne efficace et qui laisse le parti démocrate en difficulté.

Quelles sont les caractéristiques de la Mongolie d’aujourd’hui ?

La Mongolie reste un pays singulier, marqué par un mode de vie, le pastoralisme nomade, qui a reculé, mais qui a quand même une place très importante à la fois dans l’occupation d’une partie de la population, mais surtout dans l’imaginaire qu’il suscite et dans les valeurs qu’il transmet.

Il y a tout de même un aspect singulier, c’est cette exception démocratique que représente la Mongolie : c’est une exception qui se confirme au fil des années, même s’il y a des moments de tension, des difficultés. Mais la Mongolie est un cas assez particulier : c’est un pays qui a fait sa transition démocratique à l’hiver 1989-1990 : une révolution pacifique, lors de laquelle le parti unique a fait le choix de démissionner et de créer un gouvernement de coalition pour mener à bien la transition. Depuis, il y a une sorte d’enracinement progressif de la démocratie dans le pays qui en fait une vraie exception avec des débats réguliers, des expériences de démocratie délibérative qui ont pu être menées. C’est un aspect très important.

Sur l’aspect social, il y a tout de même cette fracture entre une élite qui bénéficie des grands projets miniers et de l’arrivée des investisseurs étrangers, et une vaste partie de la population qui reste quand même dans une situation de pauvreté importante, que ce soit dans les bidonvilles d’Oulan Bator (la capitale) - qu’on appelle les quartiers de yourtes (habitat traditionnel)- ou à la campagne, où cela reste un enjeu important.

Une mine de charbon dans le désert du Gobi, au sud de la Mongolie. ©AFP

Quelle est la situation économique ?

L’économie mongole reste principalement dominée par le développement du secteur minier : beaucoup de charbon, notamment celui qui est utilisé dans l’industrie en Chine, énormément de cuivre et d’or, quelques réserves de pétrole, de l’uranium, de l’argent, des terres rares …on trouve de tout. La Mongolie est présentée comme un coffre-fort géologique et les projets miniers constituent le principal moteur qui a permis au pays de sortir de la crise provoquée par l’économie de marché et le capitalisme. Le secteur minier est structuré autour de grands projets, qui vont jouer un rôle d’entrainement sur le reste de l’économie et nourrir tout un tissu de sous-traitants et de partenaires étrangers autour de laquelle va se structurer l’économie mondiale. Il y a toujours des débats sur le mode de développement que doit privilégier la Mongolie. Pour le moment, les grands contrats miniers sont confiés à des entreprises étrangères, le plus connu étant le gisement de cuivre d'Oyou Tolgoï, un immense gisement de cuivre et d’or confié à l’entreprise australienne Rio Tinto.

Il y a tout un débat en Mongolie sur la nécessité de mieux profiter du développement de l’activité minière. Cela passe par des tentatives de renégociation des contrats miniers, cela n’a pas vraiment été le cas sous la dernière législature, mais on note qu’à chaque échéance électorale, le débat revient sur la table, sur la nécessité par exemple d’augmenter la participation de l’État dans les « gisements d’importance stratégique », qui est le terme utilisé par les autorités mongoles pour qualifier ces gisements. Ou alors sur la nécessité de mieux partager les revenus, et de s’assurer que le développement de ces gisements miniers va permettre de diversifier un petit peu l’économie nationale. C’est-à-dire en développant des projets de transformation, des centrales électriques ou un réseau d’infrastructures pour permettre au pays de se développer.

Cela expose aussi le pays à une fragilité importante, qui est la variation des cours des matières premières. En outre, une chute des cours des matières premières ou un ralentissement de l’économie en Chine aura un impact très important sur la vie économique en Mongolie, c’est donc une source de vulnérabilité importante. Les autorités mongoles tentent de combler cette faiblesse ou d’y répondre en développant des stratégies de diversification, qui portent à la fois sur le développement de projets industriels, mais qui restent pour le moment assez hypothétiques, et aussi, et surtout – et c’est peut-être aussi pour cela que le dernier gouvernement a eu des résultats assez intéressants - le développement de tout un secteur agricole qui passe par une industrialisation de l’activité agricole, pour faire de la Mongolie une forme de réservoir de matières premières agricoles pour ses deux voisins que sont la Chine et la Russie.

Que peut-on dire de la position géopolitique de la Mongolie face à ses puissants voisins ?

La Mongolie fait face à une situation géopolitique qui est très compliquée, liée à son enclavement géographique entre deux voisins autoritaires que sont la Chine et la Russie. Et le fait qu’elle développe un modèle politique et économique assez original marqué par la démocratie et l’économie de marché témoigne de la volonté de se différencier dans son environnement régional. Cela passe par une volonté des autorités mongoles de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine, puisque l’essentiel des exportations mongoles prend la direction de la Chine, ce qui est une source de vulnérabilité importante qui peut être utilisée périodiquement par Pékin pour faire pression sur les autorités mongoles. Cela a notamment été le cas en 2016, au moment de la visite du Dalaï-Lama dans le pays, où les autorités chinoises ont pris des mesures de rétorsion contre l’économie mongole.

Pour faire face à cette situation, les Mongols ont développé une stratégie qu’ils qualifient de « stratégie du troisième voisin » : elle repose sur l’idée que la Mongolie doit nécessairement entretenir de bonnes relations avec la Russie, de bonnes relations avec la Chine et qu’elle doit également chercher des relations privilégiées avec d’autres partenaires que sont les « troisièmes voisins » : les pays démocratiques et développés, susceptibles de venir appuyer cette exception démocratique mongole.

Il y a toujours cette recherche de l’équilibre à la fois entre le partenaire russe, le partenaire chinois qui se traduit, par exemple, par une initiative qui avait été débloquée en 2016, la création d’un corridor économique qui prolongerait un peu le projet chinois des Routes de la soie et qui ferait le lien avec les projets de collectivité russes, pour équilibrer tout cela. Et aussi le développement de partenariats stratégiques avec des pays démocratiques et développés tels que le Japon, les États-Unis – les Mongols ont signé un partenariat stratégique avec Washington en septembre dernier – il y a donc une vraie volonté d’équilibre dans la politique étrangère mongole. On le note d’ailleurs dans la réponse du pays au coronavirus: ils ont fait le choix d’apporter une aide symbolique aux États-Unis en leur accordant un don d’un million de dollars, et ils ont immédiatement pris la décision d’accorder une aide équivalente à la Russie qui consisterait à leur fournir l’équivalent d’un million de dollars d’exportation de viande, et une autre aide à la Chine qui consisterait à y exporter 30 000 moutons. C’est un cas qui est assez symbolique, mais qui est révélateur de cette volonté d’équilibre de la Mongolie dans cet environnement géopolitique difficile.

