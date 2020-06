Pakistan: Imra Khan fait scandale en qualifiant Ben Laden de «martyr»

Au Pakistan, les réactions se multiplient après des propos tenus jeudi par le Premier ministre. Dans une intervention à l’Assemblée nationale, Imran Khan a déclaré que l’ancien chef d’al-Qaïda Oussama Ben Laden tué le 2 mai 2011 à Abbotabbad au Pakistan par les forces spéciales américaines, était mort en « martyr ». Ces propos provoquent l’indignation de l’opposition et des défenseurs des droits de l’homme.

Avec notre correspondante à Islamabad,

Imran Khan est debout dans l’hémicycle et s’exprime sur la relation entre son pays et les États-Unis: « Nous étions aux côtés des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, mais ils sont venus ici et l'ont tué, ils en ont fait un martyr ».

Ces propos sont à l’origine de la controverse qui secoue le Pakistan depuis jeudi.

Plusieurs opposants politiques font part de leur indignation, tel le chef de l’opposition à l’Assemblée, Khawaja Asif. « Aujourd'hui, ils ont déclaré qu’Oussama Ben Laden était un martyr ! [Rires] Cet homme a apporté le terrorisme sur nos terres. Il a détruit notre pays et vous l'avez déclaré martyr ! »

« En tenant ces propos, Imran Khan est devenu une menace sécuritaire nationale, déclare pour sa part le porte-parole du PPP, autre parti de l’opposition. Si Oussama Ben Laden est un martyr, que sont les civils et les membres de nos forces de sécurité qui ont perdu la vie en martyr dans des attentats perpétrés par al-Qaeda, demande-t-il ».

« Souvenez-vous qu’Oussama Ben Laden est peut-être un héros pour le Premier ministre, mais il ne sera jamais celui de notre nation », réagit une sénatrice. « Il restera un criminel aux yeux de l’État et du peuple », a renchéri Sherry Rehman.

