Coronavirus: l'Inde dépasse le demi-million de cas en attendant le pic de l’épidémie

Un personnel de santé prélève des échantillons pour tester un homme au Covid-19, à New Delhi, le 27 juin 2020.

Plus de 500 000 personnes ont désormais été touchées par le Covid-19 en Inde, a annoncé le gouvernement samedi 27 juin, alors que le pic de l’épidémie est encore loin d’être atteint. Le pays, qui fait face à d’importantes disparités géographiques derrière ce cap symbolique, recense un total de 15 685 décès et certains États réfléchissent à se réconfiner.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Avec 18 500 nouveaux cas annoncés par le ministère de la Santé ce samedi 27 juin, l’Inde vient de dépasser les 500 000 personnes infectées par le Covid-19. En raison du manque de tests, ces chiffres sont sûrement plus élevés, mais ce cap symbolique marque les esprits.

Bien qu’encore relativement faible par rapport à la taille de sa population, ce chiffre pourrait doubler d’ici fin juillet. Le pic de l’épidémie est en effet loin d’être atteint, alors que celle-ci peut prendre une tournure exponentielle.

Bombay et New Delhi comptent un tiers des cas, Madras à nouveau confinée

La situation diffère drastiquement selon les régions. Bombay et New Delhi comptabilisent à eux seuls 150 000 cas, soit presque un tiers des infections. La capitale Indienne vient d’ailleurs d’ouvrir un centre de plus de 100 000 mètres carrés, accueillant 10 000 lits.

Au Sud, la ville de Madras a elle opté pour un nouveau confinement depuis lundi 22 juin. Plus épargnée, la ville de Bangalore pourrait toutefois prendre la même décision selon l’évolution de la situation.

L’Inde déplore 18 500 morts au total, là encore avec de grandes disparités géographiques. Dans l’État du Kerala, seules 22 personnes sont décédées. Un autre chiffre vient encore tempérer ce sombre tableau : le taux de mortalité en Inde est d’environ 3% contre 6% en moyenne dans le monde.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne