Le textile bangladais s'adapte au Covid-19

L’industrie textile, qui représente l’une des plus importantes sources de revenus du Bangladesh, a été fortement touchée par la crise liée au coronavirus. Mais ce pays asiatique se reconvertit progressivement. Les usines utilisent maintenant leurs talents pour exporter des combinaisons intégrales de protection.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant dans la région,

Le secteur du textile représente 13% du PIB et 80% des exportations du Bangladesh. Or, la quasi-totalité de ces t-shirts ou de ces pantalons est destinée aux grandes marques européennes ou américaines. Or, quand ces pays occidentaux se sont confinés en mars dernier, les magasins ont fermé et les marques ont suspendu, voire annulé leurs commandes aux usines bangladaises. Selon l’organisme patronal du secteur, des commandes équivalant à 2,85 milliards d’euros ont été touchées, rien qu’en avril, ce qui représente près de 10% du chiffre d’affaires annuel du secteur. Et les entrepreneurs bangladais se sont retrouvés avec une partie de cette marchandise sur les bras.

Selon eux, cette baisse soudaine de production affecterait plus de 2 millions d’ouvriers, soit la moitié des travailleurs bangladais du textile. Ces employés sont en majorité des femmes qui viennent de régions rurales et pauvres du pays, et aucun système d’indemnisation chômage n’existe dans le pays.

Reconversion rapide

Certains ont maintenant réussi à se reconvertir. Le monde a en effet moins envie d’acheter de vêtements de mode, mais a un besoin criant en équipements de protection. Et le Bangladesh a l’avantage de posséder des milliers de chaînes de confection disponibles. À partir de la fin mars, ces usines ont commencé à fabriquer des tenues intégrales de protection. D’abord pour leur propre pays : l’ironie était en effet grande alors, car le Bangladesh avait beau être le deuxième producteur de vêtements de la planète, qu’il exporte dans le monde entier, les autorités devaient quand même importer ces équipements de l’étranger. La reconversion a été assez rapide et maintenant que les besoins nationaux semblent couverts, les usines peuvent exporter ces équipements.

Des millions de blouses déjà expédiées

Selon l’organisme patronal, au moins 30 usines ont remplacé une partie de leur production de t-shirts et pantalons par celle d’équipements sanitaires et chirurgicaux. Cela représente moins de 1% du total des usines, mais ce sont souvent de très grandes structures : cela inclut par exemple Beximco, l’un des principaux conglomérats du pays qui fabrique habituellement des vêtements pour Zara, Calvin Klein ou Tommy Hifiger et compte 40 000 ouvriers dans le pays. Le patron de cette entreprise confie à l’Agence France-Presse que 60% de ses travailleurs sont maintenant engagés dans la production de blouses sanitaires contre le Covid-19 et qu’il a déjà expédié 6,5 millions pièces à une firme américaine le mois dernier.

Ce n’est qu’un début, cependant, car il estime qu’il devrait être capable de produire et de vendre 250 millions de blouses en tout cette année. Ces entrepreneurs espèrent une chose : que le Bangladesh pourra compenser la chute prolongée du prêt-à-porter par une production très large et internationale de ces vêtements sanitaires industriels. De la veste de costume au costume sanitaire, le monde a vraiment bien changé en cette année de coronavirus.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne