Hong Kong: la loi controversée sur la sécurité nationale adoptée par Pékin

Le Parlement chinois a adopté ce mardi 30 juin la loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, ont annoncé des médias du territoire semi-autonome, faisant craindre une répression de toute opposition politique dans l'ex-colonie britannique.

Publicité Lire la suite

Le silence est parlant. « Je pense qu'en ce moment, il ne me revient pas de commenter les questions relatives à la loi sur la sécurité nationale. » Par ces mots, Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif hongkongais, s'est réfusée à dire si le texte avait été effectivement adopté.

Pourtant, Carrie Lam est déjà bien seule à se taire. « La loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong a été officiellement adoptée par le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire », a confirmé le plus important parti pro-Pékin dans l'ancienne colonie britannique, l'Alliance démocratique pour l'amélioration et le progrès à Hong Kong (DAB). Même confirmation de la part des médias favorables au pouvoir central chinois, les quotidiens Wen Wei Po et Ta Kung Pao, tout comme de multiples médias locaux, Now TV, RTHK et le South China Morning Post.

Cette loi, qui entend réprimer le « séparatisme », le « terrorisme », la « subversion » et la « collusion avec des forces extérieures et étrangères », vise à ramener la stabilité dans l'ex-colonie britannique secouée l'an passé par des manifestations monstres contre le pouvoir central.

Passer la loi avant l'anniversaire de la rétrocession

Le pouvoir chinois était, semble-t-il pressé, et tenait à ce que la loi soit adoptée avant l’anniversaire de la rétrocession de l’ex-colonie britannique à la Chine, rapporte notre correpsondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Selon le South China Morning Post, il a fallu moins d’une quinzaine de minutes pour l’adoption de la loi, en seconde lecture et à l’unanimité des 162 membres du Comité Permanent de l’Assemblée Nationale populaire. C’est l’organe législatif le plus élevé dans le système chinois.

Le Parlement s’est réuni deux fois en moins de deux semaines pour terminer la rédaction de cette loi critiquée à Washington et à Bruxelles ainsi que par les pro-démocrates à Hongkong, mais perçue par les médias d’État chinois comme un impératif de « sauvegarde de la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong ».

Un deuxième retour de Hong Kong à la Chine

« Si les délégués ont décidé de se retrouver dans un délai aussi court, c’est bien que Pékin est impatient, explique Wu Qiang, analyste politique et ancien professeur à l’université Qnghua à Pékin. La loi devrait entrer en vigueur immédiatement après ce vote, l’objectif étant de refermer le couvercle avant le 23e anniversaire de la rétrocession. En un sens, l'adoption de la loi sur la sécurité nationale est perçue par les autorités chinoises comme un "deuxième retour de Hong Kong à la Chine". Cela renforce les pouvoirs du gouvernement central et cela va avec l’établissement d’un bureau de sûreté, la mise en place de tribunaux spéciaux et la création d’une commission de sécurité nationale. Cette loi est donc cruciale pour le pouvoir chinois. »

Le texte pour l’instant n’aurait été vu que par une poignée de délégués hongkongais au sein du parlement chinois, affirme le South China Morning Post. Une séance d’information serait prévue ce mardi pour les autres, avant de discuter de l’insertion des nouvelles mesures dans l’annexe III de la « Loi fondamentale », la mini-constitution de Hong Kong.

► À lire aussi : Le pouvoir chinois veut s’imposer à Hong Kong en instituant un «organe de sécurité nationale»

« La fin de Hong Kong »

Élaboré en seulement six semaines, le contenu de ce texte n'est donc pas connu des quelque 7,5 millions de Hongkongais, qui ignorent la nature exacte des crimes passibles de cette nouvelle loi. Son adoption contourne totalement le conseil législatif local, fait inédit à Hong Kong.

Pour l'opposition pro-démocratie de Hong Kong et pour plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis, le G7 ou encore l'Union européenne (UE), cette loi est au contraire une attaque contre le système politique du territoire. Les opposants redoutent qu'elle serve à museler toute dissidence et à enterrer la semi-autonomie et les libertés dont jouissent les habitants de Hong Kong.

« Cela marque la fin de Hong Kong tel que le monde l'a connu, a tweeté Joshua Wong, l'une des jeunes figures du mouvement pro-démocratie. Avec de vastes pouvoirs et une loi mal définie, la ville va se transformer en État policier. »

[End of Hong Kong, Beginning of Reign of Terror]



1. #Beijing has just passed the sweeping #nationalsecuritylaw. It marks the end of Hong Kong that the world knew before. pic.twitter.com/QouY6Itr1O Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) June 30, 2020

3. With sweeping powers and ill-defined law, the city will turn into a #secretpolicestate. #HongKongProtesters now face high possibilities of being extradited to China’s courts for trials and life sentences. Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) June 30, 2020

Washington commence à priver Hong Kong de ses privilèges commerciaux

Ce lundi, le sort de Hong Kong avait une nouvelle fois fait l'objet de représailles entre les États-Unis et la Chine. Washington a annoncé la fin d'exportations d'armement à l'ex-colonie britannique après la mise en place de restrictions de visas par Pékin.

Invoquant la « sécurité nationale des États-Unis », le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a décidé de mettre fin aux ventes d'équipement de défense sensible à Hong Kong pour éviter « qu'il tombe aux mains » de l'armée chinoise, « dont l'objectif premier est de préserver la dictature du Parti communiste chinois par tous les moyens nécessaires » selon lui.

Le gouvernement américain va aussi « prendre des mesures pour imposer, s'agissant de Hong Kong, les mêmes restrictions sur les technologies américaines de défense et à double usage civil ou militaire qu'il impose pour la Chine. Dès lors que Pékin considère Hong Kong comme "Un pays, un système", nous devons en faire de même », a estimé Mike Pompeo.

(Avec AFP)

► À écouter : Hong Kong: un militant prodémocratie témoigne, «nous ne nous résignerons pas, malgré tout»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne