Après le blocage de 59 applications mobiles chinoises, jusqu'où ira l'Inde ?

Des membres de Working Jounalists in India (WJI) tiennent des placards appelant les citoyens indiens à supprimer les applications chinoises pour smartphone et à boycotter les produits "made in China", lors d'une manifestation à New Delhi, le 30 juin 2020.

L’Inde a annoncé ce lundi 29 juin le blocage de 59 applications mobiles chinoises, dont le fameux réseau social TikTok, très populaire dans le sous-continent. New Delhi veut éviter que ces logiciels ne volent des données aux utilisateurs indiens. Cette mesure s’inscrit aussi dans une volonté plus large des autorités de boycotter les produits chinois, technologiques en particulier. Un boycott qui intervient alors que les deux pays sont sur le pied de guerre, deux semaines après leur pire affrontement militaire depuis un demi-siècle, qui a coûté la vie à 20 soldats indiens.

De notre correspondant à New Delhi,

New Delhi l'affirme ce jeudi : ce blocage a un objectif sécuritaire. Ces applications chinoises seraient une porte d’entrée stratégique en Inde et une manière pour Pékin de récolter des millions de données des utilisateurs indiens. Dans les faits, toutes les applications, et particulièrement les Américaines comme Facebook ou Instagram, capturent un nombre considérable de données personnelles, qu’elles renvoient dans leur propre pays.

Mais la différence est qu’en Chine, la séparation entre le privé et le public, entre le civil et le militaire, est de plus en plus ténue. Pékin peut donc forcer ces entreprises chinoises à partager les données indiennes qu’elles récoltent. Et les utiliser à des fins militaires. Or le réseau social TikTok comptait, jusqu’à ce lundi, plus de 120 millions d’utilisateurs en Inde, son plus grand marché hors de Chine. Selon la firme spécialisée App Annie, les 59 applications bloquées auraient été utilisées par 505 millions de personnes en Inde en avril. Le risque est potentiellement important, alors que les armées des deux géants asiatiques sont toujours sur le pied de guerre dans l’Himalaya.

La 5G en ligne de mire

Les autorités indiennes visent maintenant les compagnies chinoises de télécommunications, qui devaient participer à l’installation de la technologie de téléphonie mobile 5G. Telle est la question principale : faut-il avoir recours au géant Huawei, certes en pointe dans la 5G, mais qui est proche du parti communiste et de l’armée chinoises ? C’est un débat qui fait rage dans le monde entier et qui touche l’Inde de près maintenant : Huawei devait participer aux appels d’offres de la 5G dans le pays.

Il n’en est plus question à présent : New Delhi a prévu d’exclure toutes les sociétés chinoises des contrats publics, que ce soit dans les infrastructures routières ou de communications. Pour la 5G, l’Inde peut soit invoquer des clauses de sécurité nationale, soit faire comprendre aux opérateurs indiens qu’ils s’exposent à des problèmes réglementaires s’ils utilisent la technologie d’Huawei.

20 % des équipements télécoms fournis par les Chinois Huawei et ZTE

Cela sera toutefois difficile à appliquer en Inde. En effet, l’installation de la technologie 5G se fera principalement par une actualisation des logiciels, et l’essentiel des infrastructures seront celles déjà installées pour la 4G. Or en Inde,

à la différence des États-Unis, 20 % de ces équipements de communication sont déjà fournis par Huawei et ZTE, autre fleuron chinois des télécoms. Selon une source haut placée dans le secteur, il sera très difficile et très coûteux de remplacer ces installations. Et il se peut donc que la 5G se fasse en Inde avec ces équipements chinois, au moins jusqu’à ce qu’il faille les remplacer, dans huit ou neuf ans.

